Spakenburg populair bij FOX Sports

4 april 2017 11:24



De degradatiestrijd van Spakenburg wordt deze weken uitgebreid belicht door FOX Sports. De betaalzender, die dit jaar de nieuwe Tweede Divisie in beeld brengt, gaat na GVVV - Spakenburg ook Spakenburg - Jong AZ en UNA - Spakenburg live verslaan.



In verband met de live-uitzendingen is zowel het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijd tegen Jong AZ als die van de uitwedstrijd bij UNA verplaatst naar 15.30 uur.