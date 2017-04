Beurs De Verzamelaar

1



6 april 2017 15:12



Op dinsdag 18 aprl van 18.00 tot 21.00 uur houdt de Nederlandse vereniging De Verzamelaar de maandelijkse verzamelbeurs van postzegels, munten, ansichtkaarten, etc.



De beurs is in het U.V.V.-centrum Het Tuinhuis, Frieswijkstraat 97 in Nijkerk. De toegang is gratis.