Williënne ter Beek schietOranje onder 17 naar EK

Klaar voor de interland.

Williënne ter Beek.



1



2



Reageer



0 reacties



3 april 2017 17:7



Het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar speelde afgelopen week het beslissende EK kwalificatietoernooi in Veen en Zaltbommel.



Om een ticket voor het EK in Tsjechië te bemachtigen, moest de ploeg zien af te rekenen met drie Alpenlanden: Slovenië, Zwitserland en Oostenrijk. De Spakenburgse Williënne ter Beek speelde een belangrijke rol.

Meer hierover leest u in de Bunschoter van maandag 3 april.