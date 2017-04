Geen extra bijstand voor Bunschoters

1



3 april 2017 16:1



Een stel uit Bunschoten is donderdag in het ongelijk gesteld in een zaak die ze hadden aangespannen tegen de gemeente Bunschoten.



De bestuursrechter oordeelde dat het Bunschotense gezin geen recht heeft op bijstand met terugwerkende kracht.

Wel moet de gemeente Bunschoten de juridische kosten en griffierecht van het stel betalen, omdat de gemeente vergeten was de Bunschoters in de bezwaarfase uit te nodigen voor een gesprek.



Meer hierover leest u in de Bunschoter van mnaadg 3 april.