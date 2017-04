Bunschoter met neppistool krijgt werkstraf

1



Reageer



0 reacties



3 april 2017 14:55



Een 26-jarige man uit Bunschoten is vrijdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur wegens het bezit van een verboden wapen en harddrugs.



De straf was zoals de officier van justitie had voorgesteld. Meer hierover leest u in de Bunschoter van maandag 3 april.