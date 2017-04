Nare middag En Passant

Richard Vedder. (archieffoto)



1 april 2017



En Passant beleefde op de voorlaatste speeldag van het seizoen in de Meesterklasse een wedstrijd om snel te vergeten. Kampioenskandidaat LSG uit Leiden verliet het Denksportcentrum in Bunschoten met een 1,5-8,5-overwinning.



Anna-Maja Kazarian won haar partij en Zhaoqin Peng speelde remise, maar alle mannelijke vertegenwoordigers gingen onderuit. Jan Willem vd Griendt, Manuel Bosboom, Dick de Graaf, Richard Vedder, Henk Vedder, Robin Reichardt, Arie van den Hoogen en Sjoerd Drent leden allemaal een nederlaag. ,,Gelukkig zijn we wel definitief veilig, omdat de nummer negen Charlois verloor'', zegt Richard Vedder.