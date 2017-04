Leerlingen Guido in actie voor schoolgebouw India

1



1 april 2017 12:37



Maandag 27 maart was het zover voor negen eersteklassen van GSG Guido in Amersfoort: de kick-off van de Maak Meer Marathon! De komende twee maanden gaan de leerlingen hard aan de slag om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een multifunctioneel (school)gebouw in India, waar de kerk onderwijs aanbiedt aan arme theeplukkersfamilies.



Ruim 240 eerstejaars voeren de komende twee maanden acties voor de inrichting van het multifunctionele centrum in Birpara, India. Dit project werd twee weken geleden nog bezocht door vier derdeklasleerlingen van Guido, de winnaressen van de Maak Meer Marathon van 2015. Zij zagen met eigen ogen hoe hard het geld nodig is en hoe de opbrengst van de afgelopen acties is besteed.



De opbrengt van de actie dit jaar wordt gebruikt voor de inrichting van het gebouw. De leerlingen hebben actiepagina’s aangemaakt op het actieplatform. Met verschillende creatieve acties proberen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen. Het doel is minimaal 25.000 euro binnenhalen vóór 19 mei 2017. Daarna krijgt de actie een passend, feestelijk einde.



Waar eerst nog niks stond, staat nu een groot gebouw. Dit gebouw is een multifunctioneel centrum dat zowel door de kerk als de omgeving gebruikt kan worden. Er zijn diverse faciliteiten die in de nabije omtrek niet voor een betaalbare prijs te vinden zijn. Zo is er in het gebouw de mogelijkheid om conferenties te houden voor maximaal 600 personen, zijn er diverse gastenverblijven en twee grote slaapzalen. Het gebouw zal vooral gebruikt worden voor het trainen van groepen en voor evenementen en conferenties. De inwoners van de omgeving van Duars, een zeer arm theeplukkersgebied, is erg blij met de komst van dit unieke centrum. Omdat het betaalbaar is willen ze het graag huren voor eigen activiteiten. Door de actie van dit jaar kan het gebouw ingericht worden en daadwerkelijk in gebruik genomen worden.



Na de toelichting van derdeklas leerlingen Loïs, Eva, Jolijn en Nina op het project, konden alle 243 eerstejaars leerlingen aan de slag met hun zelfbedachte acties. En dat resulteerde meteen al in diverse donaties. Via het actieplatform van Verre Naasten: www.mijnmission.nl hebben ze hun persoonlijke actiepagina’s aangemaakt.