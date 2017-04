Eemdijk wint in en tegen Barneveld

1



Reageer



0 reacties



1 april 2017 16:59



Eemdijk heeft, na een aantal zware nederlagen, weer gewonnen. Op het veld van SDV Barneveld werd het 0-1.



Eemdijk begon opnieuw sterk aan de wedstrijd. En dat betaalde zich gelijk uit in een doelpunt. Argjend Selimi scoorde al na zes minuten. Jordy Huijgen en Selimi vergaten daarna de score te verdubbelen. Na rust bleef Eemdijk op zoek naar een ruimere marge. Ondanks een aantal goede mogelijkheden voor Selimi en Jasper Bolland, slaagden de groenen daar niet in. SDV Barneveld bracht de voorsprong van Eemdijk ook niet in gevaar. Daardoor ging de volledige buit met Eemdijk mee de bus in.