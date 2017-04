Spakenburg pakt punt in Veenendaal

1



1 april 2017 17:21



Met de nieuwe trainer Joop Gall aan het roer, reisde Spakenburg af naar Veenendaal. Daar wachtte een confrontatie met de 'andere' Blauwen. Zo spectaculair als het affiche deed vermoeden begon de wedstrijd niet.



Pas na een half uur kwam de wedstrijd echt los. Toch werd er in de eerste helft niet gescoord. Na rust was dat anders. Michael Lanting en Mike Ahrens brachten Spakenburg op een riante voorsprong. Met nog een half uur te gaan stonden de gasten met 0-2 voor. Toch kwam GVVV in de slotfase langszij. Patrick Heesakkers scoorde de aansluitingstreffer. In de blessuretijd vloog de bal via de kluts in het Spakenburgse doel. Roy Terschegget miste tussendoor nog een penalty. Eindstand 2-2.