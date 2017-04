IJsselmeervogels alleen aan kop

1



Reageer



0 reacties



1 april 2017 16:51



IJsselmeervogels heeft, op eigen veld, weten te winnen van DVS ’33 uit Ermelo. De wedstrijd, die een kopie van vorige week leek, bleef tot in de slotfase spannend.



De wedstrijd begon afwachtend. Beide teams deelden wat speldenprikjes uit, maar echte kansen waren er niet. DVS kwam na een half uur op voorsprong. Hayri Pinarci verrichtte goed werk en stelde Kay Velda in staat te scoren. Nog voor rust wist IJsselmeervogels langszij te komen. Berry Powel kopte de bal na een corner in het doel. De ruststand was 1-1 en het beloofde een mooie tweede helft te worden. Niets bleek minder waar. IJsselmeervogels ging wel met steeds meer druk naar voren spelen. Pas in de slotfase kwamen de rooien op voorsprong. Powel scoorde vanaf elf meter na een duidelijke handsbal.