Spakenburg strijdbaar naar Panhuis

1



Reageer



0 reacties



1 april 2017 11:24



Op de 29ste competitiedag reist Spakenburg af naar sportpark Panhuis in Veenendaal. Daar treft het elftal van Joop Gall GVVV, de nummer twee op de ranglijst van de Tweede Divisie.



De heenwedstrijd won GVVV met 0-1 dankzij een goal in de slotfase. Spakenburg heeft slechts één opdracht: winnen. In de huidige vorm lijkt dat een te zware opdracht, maar wie weet stijgt Spakenburg een keer boven zichzelf uit.



De wedstrijd in Veenendaal staat onder leiding van scheidsrechter Sander de Brito Roque, die om 15.30 uur voor het eerst laat aftrappen. Het duel wordt uitgezonden door FOX Sports.