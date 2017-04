Persoon op Fok zwaargewond

Zwaargewonde man aangetroffen op fietspad. (foto: Nesse Media)



1 april 2017 9:36



In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de hulpdiensten even na half twee opgeroepen voor een incident aan de Fok in Bunschoten. Aldaar werd een zwaargewond persoon op straat aangetroffen.



In de buurt werd een fiets op straat gevonden. Ook een traumateam werd gevraagd ter plaatse te komen.

De gewonde is door de ambulance meegenomen naar een plek waar er een rendez-vouz met het traumateam kon plaatsvinden. Het traumateam kwam met de helikopter ter plaatse. De politie had de straat afgesloten om onderzoek te doen naar de toedracht.



De Verkeers Ongevallen Analyse werd opgeroepen om de zaak te onderzoeken. Er is nog geen verdere informatie bekend over het onderzoek. Het slachtoffer zou nog in levensgevaar zijn.