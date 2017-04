Ismo Vorstermans laat contract ontbinden

1



31 maart 2017 20:50



Ismo Vorstermans en Spakenburg gaan na dit seizoen uit elkaar.



De centrale verdediger heeft in overleg met de technische commissie van de blauwen zijn nog één seizoen doorlopende contract laten ontbinden.



De ex-prof uit Almere is momenteel bezig aan zijn derde seizoen voor Spakenburg en is de afgelopen maanden geconfronteerd met het nodige blessureleed.