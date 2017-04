Speler Jong Almere City naar Eemdijk

1



30 maart 2017 23:53



Jorni Camps maakt volgend seizoen de overstap van Jong Almere City naar Eemdijk.



De 20-jarige Eemnesser zegt het betaalde voetbal voorlopig gedag en wil tijdens een nieuwe studie op niveau blijven voetballen. ,,Na een telefoontje en een goed gesprek waren we er snel uit. Ik was gelijk enthousiast, ik zocht een club in de buurt van Eemnes.”



Hans Graaf van de technische commissie: ,,Camps is voor ons een type speler van de buitencategorie. Jorni komt uit het betaald voetbal en wij denken dat hij met zijn ervaring van extra waarde kan zijn voor Eemdijk.”