Spakenburg gedwongen tot 'vergoeding naar billijkheid'

29 maart 2017 22:24



De arbitragecommissie van de KNVB heeft deze week uitspraak gedaan in de zaak tussen Spakenburg en haar oud-trainer Hans van de Haar. De commissie oordeelde dat er voor de club 'voldoende grond was om de arbeidsovereenkomst te beëindigen', maar constateerde wel een 'onoverbrugbaar verschil' wat betreft het 'beëindigingsbeding'.



De arbitragecommissie heeft de partijen tijdens de zitting nog de mogelijkheid gegeven er gezamenlijk uit te komen, maar zag zich uiteindelijk toch genoodzaakt zelf 'een beëindigingsvergoeding vast te stellen'. Dit is deze week naar beide partijen gecommuniceerd. 'De arbitragecommissie heeft op 21 maart in haar vonnis een vergoeding naar billijkheid toegewezen.'



,,Wij kunnen ons in de hoogte van de vergoeding vinden en het bestuur van Spakenburg is dan ook tevreden met de uitspraak van de arbitragecommissie'', stelt Spakenburg op haar website. ,,Dit neemt uiteraard niet weg dat wij graag gezien hadden dat de samenwerking succesvol verlopen was.''