Koelewijn trainer tweede elftal rooien

11 februari 2017 16:24



Norbert Koelewijn wordt vanaf komend seizoen de trainer/coach van het tweede elftal en het beloftenteam van IJsselmeervogels en zal ook in talentbegeleiding een rol gaan vervullen.



De 28-jarige trainer komt over van SDV Barneveld, waar hij sinds 2015 actief is als trainer van het hoogste jeugdelftal. In het verleden was hij vijf jaar actief als jeugdtrainer bij IJsselmeervogels.