Talent dwingt plaats af in selectie Vogels

11 februari 2017 15:37



IJsselmeervogels neemt Dylan Chiazor komend seizoen op in de A-selectie.



De 19-jarige vleugelaanvaller speet nu nog in het hoogste jeugdelftal van de rooien en traint al mee bij de ploeg van Sandor van der Heide. André van Diermen van de technische commsisie: ,,Hij heeft laten zien het niveau aan te kunnen.’’



Chiazor kwam via de jeugd van Hooglanderveen, Ajax, PEC Zwolle, IJsselmeervogels (C1 / B1) en Almere City dit seizoen opnieuw terecht bij IJsselmeervogels. Op 14 januari maakt hij zijn debuut in het eerste elftal. De jongeling verving in het derdedivisieduel met ASWH (2-0) vlak voor tijd Sherwin Grot.