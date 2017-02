Eemdijk treft titelkandidaat

1



Reageer



0 reacties



11 februari 2017 9:36



Eemdijk ontvangt op de tweede zaterdag in februari titelkandidaat ACV.



De Assenaren hebben de minste verliespunten in de hoofdklasse B. Ze staan vijf punten achter koploper DOVO, maar hebben twee duels minder gespeeld. Eemdijk is de nummer acht op de ranglijst. De Diekers zijn momenteel goed bezig. De zeges op DOVO en Sparta Nijkerk onderstrepen dat.



Op sportpark Het Stadsbroek in Assen werd het in de heenwedstrijd 2-1 voor ACV.



Het duel op sportpark De Vinken begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Vredevoogd uit Roden.