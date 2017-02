‘Schollekoppen’ te gast op Westmaat

1



11 februari 2017 9:7



IJsselmeervogels treft zaterdag Scheveningen. Dit is een duel tussen de nummers twee en vier in de Derde Divisie.



Beide teams hebben 21 duels gespeeld. Daarin verzamelde IJsselmeervogels 41 en Scheveningen (bijnaam de Schollekoppen) 38 punten.



Op sportpark Houtrust werd het in de heenwedstrijd 1-2 voor de Vogels dankzij een wonderschone treffer van Sherwin Grot in blessuretijd.



Het duel op de Westmaat begint om 15.00 uur en wordt geleid door scheidrechter Wim Bronsvoort uit Deventer.