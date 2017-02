Nieuw online platform dé plek met alles over knieartrose

1



10 februari 2017 16:44



Ondanks het feit dat knieartrose de meest voorkomende gewrichtsaandoening is - er zijn 594.000 Nederlanders met knieartrose - was er nog geen goede online plek te vinden met volledige en betrouwbare informatie. Dat is met de start van het nieuwe online platform knieartroseonline.nl voorbij. Alles over klachten, behandelingen, bewegen, voeding maar ook de persoonlijke blogs van mensen met artrose voorzien in een grote en groeiende behoefte.





De verwachting is dat het aantal personen met artrose tot 2030 met bijna 40% zal toenemen. Elk jaar krijgen ongeveer 34.000 vrouwen en 22.000 mannen in Nederland artrose in de knie. Bij artrose van in de knie is er sprake van kraakbeenslijtage. Pijn in je knie, altijd aanwezig of alleen als je beweegt kan wijzen op artrose. Bijkomende klachten kunnen zijn dat je knie ook ’s nachts pijn doet en dat hij kraakt bij beweging. Knieartrose patiënten gaan minder bewegen door de enorme pijn die ze ervaren en kunnen in een depressie raken of andere psychische klachten krijgen doordat ze minder ondernemen en vaker thuis blijven zitten. Artrose is een chronische aandoening die meestal langzaam erger wordt. Vaak is het proces dan al lang aan de gang voordat de klachten zich openbaren. Kraakbeen dat weg is, komt niet meer terug.



Op knieartroseonline.nl worden de klachten goed duidelijk omschreven in tekst en met video. Ook alle bestaande behandelingen zoals fysiotherapie, injecties, braces, medicijnen en opereren worden toegelicht. Het platform houdt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandelingen goed in de gaten. Zo blijft de community altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom knieartrose. Maar ook tips over bewegen en voeding zijn er te vinden. Opvallend zijn de verhalen van drie bloggers met knieartrose: Mo, Anne-Miek en Tonnie. Ze vertellen over wat ze dagelijks meemaken en zijn openhartig in hoe ze omgaan met deze chronische aandoening. Met deze blogs wil het platform vrouwen met knieartrose met elkaar verbinden.