Ralph Dua langer op Westmaat

10 februari 2017 9:16



Ralph Dua heeft zijn contract met Spakenburg met één seizoen verlengd.



De 28-jarige verdediger kwam afgelopen seizoen over van FC Lienden.



Eerder deze week gaf ‘Dua Dickie’ nog aan te twijfelen over contractverlenging omdat hij niet echt tevreden was over de aanbieding die de technische commisise hem deed.