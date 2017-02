Baggelaar na één seizoen weer weg

1



9 februari 2017 21:34



Nicky Baggelaar gaat Eemdijk na één seizoen weer verlaten.



De 25-jarige middenvelder kwam vorig seizoen over van Sparta Nijkerk om aan zijn tweede periode bij Eemdijk te beginnen.



Baggelaar heeft de technische commissie aangegeven komend seizoen dichter bij huis te willen voetballen.



Dit seizoen komt de in Almere woonachtige linkspoot onder andere vanwege blessures weinig in actie.