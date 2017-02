LUCE komt als lichtend kunstwerk voor hoofdingang Meander

1



9 februari 2017 19:45



Over enkele maanden wordt vóór ziekenhuis Meander in Amersfoort een iconisch kunstwerk geplaatst van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Nick Ervinck.



Het zes meter hoge Meanderende beeld ‘LUCE’ komt te staan op het groene talud voor de hoofdingang en is te zien vanaf de Maatweg.



De kunstenaar is in januari 2017 gestart met de productie van het metershoge beeld. Dat gebeurt in zijn atelier in Lichtervelde in België. De Belgische zender Canvas legt deze ‘making of’ vast. Nick Ervinck timmert internationaal flink aan de weg met zijn abstracte kunstwerken, veelal geel van kleur.



Naar verwachting wordt het beeld tegen de zomer met speciaal transport naar Amersfoort vervoerd, waarna de officiële onthulling plaatsvindt. Op de best zichtbare plek zal LUCE dagelijks honderden mensen een lichtend en meanderend uitzicht bieden in de vragen en problemen waarmee men het ziekenhuis in- en uitgaat.