Win gratis kaarten voor Funsports Xperience

Ook aandacht voor windsurfen op Funsports Xperience.



10 februari 2017 11:5



Van woensdag 8 tot en met zondag 12 maart vindt in RAI Amsterdam de Funsports Xperience plaats. Een nieuw indoor funsports event gericht op kitesurfen, windsurfen, golfsurfen, wakeboarden, skimboarden en suppen. Maar ook de gerelateerde landsporten skateboarden, longboarden en BMX komen aan bod.



Wat is er zoal te doen?

- Pepsi Max Pool: De pool waar je zelf kunt wakeboarden, windsurfen en suppen. Neem les, test nieuw materiaal of bekijk demo’s.

- Trampolines: Kun jij met kitesurfen of wakeboarden al een back of forward loop? Jumps die je mooi kunt oefenen op de trampoline met bounceboards.

- Landsport area; Meer trek in actie op het land? Probeer dan de nieuwste longboards, skates en BMX bikes.

- Kitesimulator; Maak jij de hoogste sprong op het droge? Zeker weten dat je na een poging in de kitesimulator snel zelf het water op wilt!

- Waterski- en wakeboardsimulator; Als je nog niet eerder gewaterskied hebt is dit de perfecte manier om de basis onder de knie te krijgen!

- Slackline; Balanceren kun je leren! Waag een poging op de slacklines!

- Hangout; De plek om lekker bij te komen. De DJ zorgt voor een lekkere tune, pak er een drankje bij en relax met je matties

- Shop; Een nieuw board of kleding nodig? Natuurlijk zijn ook de mooiste merken aanwezig met de nieuwste gear!



Kortom, na een bezoekje aan de Funsports Xperience ben je ready to rock the waves!





Openingstijden

De openingstijden tijdens de Funsports Xperience van 8 tot en met 12 maart:

Woensdag: 11.00 - 18.00 uur

Donderdag: 11.00 - 22.00 uur

Vrijdag 10 : 11.00 - 22.00 uur

Zaterdag 11: 10.00 - 18.00 uur

Zondag: 10.00 - 18.00 uur



Jongeren tot en met zestien jaar hebben gratis toegang! Meer informatie en kaartverkoop: zie www.funsportsxperience.nl.



Bij de Bunschoter maak je kans op gratis kaarten ter waarde van vijftien euro. Daarvoor moet je het goede antwoord geven op de volgende vraag: Hoeveel uur is Funsports Xperience in totaal open?

App het antwoord naar 06 13 66 11 86. De eerste drie inzenders ontvangen twee kaarten. Vermeld ook naam en adres.