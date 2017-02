Hanne Hagary keert terug bij oude club

1



9 februari 2017



Hanne Hagary keert in de zomer na drie jaar IJsselmeervogels terug bij FC Lisse.





De middenvelder kwam in 2014 naar IJsselmeervogels na goede seizoenen bij FC Lisse. Bij zijn komst naar de rooien startte de voormalig jeugdspeler van Feyenoord direct als basisspeler. Hagary maakte een dusdanig goede indruk dat na enkele maanden zijn contract werd verlengd met twee seizoenen. In zijn eerste seizoen miste hij slechts vijf competitieduels en begon hij twintig keer als basisspeler. Ook in zijn tweede seizoen startte Hagary eenentwintig keer in de basis. Dit seizoen komt Hagary minder in de plannen voor van IJsselmeervogels, waardoor besloten is om de wegen te laten scheiden.