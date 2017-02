Flessentrekker mee met de politie

1



Reageer



0 reacties



8 februari 2017 14:28



Donderdagavond is er een bezoeker van een café in de Kerkstraat afgevoerd door de politie.



,,Wij kregen om 01.08 uur een melding van overlast bij een horecagelegenheid aan de Kerkstraat’’, zegt een woordvoerder. ,,Ter plaatse troffen we daar een 28-jarige inwoner uit Hooglanderveen aan. Hij werd aangehouden voor flessentrekkerij (oplichterij, red.) en werd overgebracht naar het politiebureau.’’