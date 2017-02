Aanvoerder vertrekt bij Spakenburg

Michael Lanting.



8 februari 2017 11:37



Michael Lanting vertrekt aan het einde van het seizoen bij Spakenburg. De 32-jarige middenvelder, die in de zomer van 2013 overkwam van Achilles ’29, heeft in samenspraak met de club besloten zijn aflopende contract niet te verlengen.



,,We willen Michael bedanken voor zijn enorme inzet en strijd die hij altijd geleverd heeft’’, schrijft een clubvertegenwoordiger op de website.



Lanting is momenteel bezig aan een bijzonder seizoen. De inmiddels vertrokken trainer Hans van de Haar stelde hem in de eerste seizoenshelft wedstrijdenlang niet op, om hem vervolgens terug te roepen als basisspeler én in diezelfde wedstrijd nog aanvoerder te maken.



Onder Arnold Klein is Philip Ties gekozen als eerste aanvoerder, terwijl de spelersgroep stemde voor Lanting als opvolger van de naar FC Lienden vertrokken Danny van den Meiracker. Maar afgelopen zaterdag tegen Jong Vitesse was Lanting vanwege de schorsing van Ties toch weer even aanvoerder.