Gestolen pinpas BN'er gebruikt bij Bunschotense viskraam

7 februari 2017 16:36



De gestolen pinpas van programmamaker Janine Abbring is vandaag gebruikt bij marktkramen afkomstig uit Bunschoten en Nijkerk. Dat schrijft de VARA-journaliste op Twitter.



'De dief jatte mijn pas in 020 en scheurde direct naar Nijkerk en Bunschoten voor achtereenvolgens kip en vis.' Uit bijgevoegde foto blijkt dat er bij de Bunschoters voor € 19,- aan vis is gekocht. Vervolgens kreeg zij de reactie dat beide aankopen zijn gedaan bij marktkramen in Amsterdam. 'OH, NU SNAP IK HET', reageerde Abbring.



Abbring, die landelijke bekendheid verwierf met haar optredens in De Wereld Draait Door en Wie is de Mol, heeft haar pas inmiddels geblokkeerd.