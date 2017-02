'Eemdijk geweldig voorbeeld'

CDA-delegatie bij Eemdijk met Tweedekamerlid Hanke Bruins Slot derde van links. (foto: Mark van Hardeveld)



7 februari 2017 13:57



Hanke Bruins Slot, landelijk politicus van het CDA, was op zaterdag aanwezig bij de wedstrijd Eemdijk-Sparta Nijkerk. Ze roemde onder meer de vrijwilligers bij de voetbalverenigingen maar ook daarbuiten.



Bruins Slot verrichtte de aftrap bij dit duel, dat door Eemdijk met 4-2 werd gewonnen.



Zij liet nog weten: ,,Het was mooi om te ervaren dat in Bunschoten-Spakenburg vele sportverenigingen zijn waar sporters en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor hun club. Voetbalvereniging Eemdijk is daar een geweldig voorbeeld van. Het CDA in Bunschoten zet zich in voor goede voorzieningen voor deze sportverenigingen.’’