Eemdijk gekoppeld aan Ajax

6 februari 2017 20:4



In de achtste finale van de districtsbeker West 1 moet Eemdijk het opnemen tegen zaterdaghoofdklasser Ajax.



De groenen spelen een thuiswedstrijd.



Speeldatum is zaterdag 25 februari. Indien dit (door inhaalwedstrijden voor de competitie) niet mogelijk is, zal de wedstrijd ingepland worden op 4 maart.