Waarschuwing politie voor valse meteropnemers

1



Reageer



0 reacties



6 februari 2017 19:52



Er zijn in het dorp mannen aan de deur geweest bij een hoogbejaarde dame, die zich voor hebben gedaan als werknemers van een gasbedrijf.



Zij probeerden binnen te komen om de meterstand te noteren en wilden ook gelijk in de woning rondkijken. De dame heeft de mannen niet binnengelaten. De mannen waren in burger gekleed.



De politie waarschuwt voor dit soort praktijken. Laat nooit onbekenden binnen die met wat voor smoes dan ook aan de deur komen. Vraag ook altijd om een legitimatie.

Het doorgeven van meterstanden gebeurt tegenwoordig per post of digitaal. Mocht het nodig zijn dat er wel mensen van het elektriciteitsbedrijf moeten komen, dan krijgen de bewoners daarvan altijd vooraf schriftelijk bericht.



De politie verzoekt mensen in uw omgeving hierop attent te maken en dan vooral de oudere bewoners, omdat zij vaak het slachtoffer zijn in soortgelijke gevallen.