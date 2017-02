1



Reageer



0 reacties



6 februari 2017 18:5



In het kielzog van trainer Patrick Loenen komt ook de 21-jarige linksbenige verdediger Floris Mulder naar Eemdijk.



De Argonout is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de zaterdaghoofdklasser uit Mijdrecht. Na routinier Wilco Krimp (stopt) is hij de tweede verdediger van Argon die volgend seizoen niet meer actief is voor de club.

Voor Eemdijk is het de vijfde nieuweling voor de voetbaljaargang 2017-2018 na Evert Brouwers, Klaas de Graaf, David van de Groep en Jeroen de Harder.