Salim Amerzgiou naar DOVO

6 februari 2017 16:54



Salim Amerzgiou, in de huidige selectie van Spakenburg de speler met meeste dienstjaren, vertrekt na dit seizoen naar DOVO.



Hij speelde acht seizoenen in het blauwwit, onderbroken door een jaar bij FC Lienden.

Bij de Veenendaalse hoofdklasser begint hij straks op 31-jarige leeftijd aan een nieuw avontuur. Wellicht in de Derde Divisie, want DOVO is volop in de strijd om het kampioenschap verwikkeld in de hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal.