Adi Draganovic naar WHC

6 februari 2017 14:5



Adi Draganovic speelt volgend seizoen bij zaterdageersteklasser WHC.



Hij was eerder al van 2010-2013 actief bij de blauwwitten uit Wezep. Daarna vertrok hij naar Excelsior ’31 in Rijssen. Hij is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij Spakenburg.