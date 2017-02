Europese aanbesteding leerlingenvervoer

1



6 februari 2017 15:21



In opdracht van het Regionale Bestuurlijke Overleg Sociaal Domein is onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief voor het doelgroepenvervoer.



Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek hebben in mei en juni 2016 de colleges van de betrokken gemeenten in de regio, een besluit genomen over de te volgen koers met betrekking tot het doelgroepenvervoer. Onder andere is besloten om het leerlingenvervoer regionaal aan te besteden. Het college heeft besloten in te stemmen met het Programma van Eisen en het leerlingenvervoer in de gemeenten Bunschoten, Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Woudenberg per 1 februari 2017 openbaar Europees aan te besteden.