Verkoop grond Haarbrug Zuid aan twee bedrijven

Door een tweetal ondernemers is te kennen gegeven dat zij grond aan willen kopen op het bedrijventerrein Haarbrug Zuid.



Het college heeft met de verzoeken ingestemd en besloten om grond te verkopen aan:

- I-Techniek installatiebedrijf met een oppervlakte van ongeveer 1.048 m2;

- Zijl VOF met een oppervlakte van ongeveer 987 m2;

De grondprijs is vastgesteld op € 233,00 per m2 (excl. BTW). Voor de verkoop van de grond zijn de geldende algemene verkoopvoorwaarden voor bedrijventerrein Haarbrug Zuid van toepassing. Daarnaast geldt een verplichte deelname aan het parkmanagement Haarbrug Zuid.