Behoefte aan arbeidsmigranten zal verder toenemen

6 februari 2017 11:9



In een schriftelijke mededeling over de huisvesting van arbeidsmigranten laat wethouder Menno Nagel de commissie Ruimte weten, dat bij de bespreking aangaande het convenant met de betrokken uitzendbureaus ook gesproken is over de motie – vier arbeidsmigranten per woning – en de gevolgen daarvan.



Volgens Nagel hebben deze partijen begrip voor het ingenomen standpunt van de raad maar maken zij zich zorgen over de gevolgen hiervan. Door het terugbrengen van het aantal personen per woning komt er minder woonruimte voor de arbeidsmigranten beschikbaar. Dit effect wordt versterkt doordat grotere woningen naar verwachting niet meer worden gebruikt omdat de huur niet meer is op te brengen door vier personen. Tegelijkertijd, aldus de wethouder, geven zij aan dat door de aantrekkende economie de behoefte om arbeidsmigranten in te zetten bij de bedrijven juist verder zal toenemen.

,,Naar de inschatting van de uitzendbureaus is er als gevolg hiervan behoefte aan extra woonruimte voor zeker honderd en wellicht zelfs tweehonderd arbeidsmigranten. Hun verzoek is bij de handhaving te verwijzen naar een alternatief en initiatieven daartoe zoveel mogelijk te faciliteren.’’