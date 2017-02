Spakenburg en Jong Vitesse delen de punten

1



Reageer



0 reacties



4 februari 2017 17:17



Spakenburg en Jong Vitesse hebben voor de tweede keer dit seizoen de punten gedeeld. Op sportpark de Westmaat werd het 2-2.



In het begin van de wedstrijd golfde het spel op en neer, maar waren er weinig kansen voor beide partijen. Spakenburg had misschien wel de beste kansen en Olivier Pilon was dicht bij de openingstreffer. Na een helft voetbal stond de beginstand nog op het scorebord. Alexander Büttner wist in de tweede helft wel het net te vinden namens Vitesse. Pilon trok de stand weer gelijk. Pilon schoot Spakenburg ook op voorsprong. Hij scoorde vanaf elf meter.



Met nog twee minuten op de klok kwam Vitesse toch nog op gelijke hoogte.