Berry Powel gelijk belangrijk voor IJsselmeervogels

1



Reageer



0 reacties



4 februari 2017 16:27



IJsselmeervogels heeft ternauwernood weten te winnen van laagvlieger Rijnvogels. In de absolute slotfase boog Berry Powel een achterstand om naar winst.



IJsselmeervogels begon beroerd aan de wedstrijd. In de tweede minuut kwam Rijnvogels op voor sprong via Jaap van Duijn. Arno Dijkstra verdubbelde de voorsprong. Ralph Hovestad scoorde de aansluitingstreffer nog voor rust.



Gelijk na de thee kreeg IJsselmeervogels een penalty, die door Sherwin Grot gemist werd. De gelijkmaker kwam van de voet van Powel. De thuisclub had diverse kansen op de voorsprong, maar de bal wilde er niet in. Rijnvogels kwam in de laatste minuut op voorsprong via Niels van Veen.



Powel had echter nog een slotakkoord in huis en scoorde twee maal in de blessuretijd.