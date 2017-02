Eemdijk wint streekderby

1



4 februari 2017 16:18



Eemdijk heeft knap weten te winnen van Sparta Nijkerk. In de streekderby werd het 4-2 voor de groenen.



Sparta Nijkerk kwam na een kwartier op voorsprong. Argjend Selimi maakte razendsnel gelijk. Nog voor rust kreeg Eemdijk twee goede kansen om op voorsprong te komen, maar Wouter Bout en Selimi misten. Na rust bleef de thuisploeg het vijandelijke doel zoeken, alleen kwam Sparta op voorsprong vanaf elf meter.



Met nog een kwartier op de klok scoorde Fouad Belarbi en Jan de Graaf snel achter elkaar. Hierdoor kwam Eemdijk op voorsprong. Belarbi had het slotakkoord in huis en bracht de eindstand op 4-2.