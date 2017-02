Eemdijk op zoek naar Nijkerkse driepunter

1



4 februari 2017



Vorig seizoen speelde Eemdijk vier keer tegen Nijkerkse clubs. Alle vier gingen verloren.



Ook dit seizoen werd er nog niet gewonnen van Sparta Nijkerk en NSC. Het uitduel tegen Sparta Nijkerk ging met 4-3 verloren en tegen NSC werd het 1-1.



Vanmiddag krijgen de groenen een nieuwe kans op een Nijkerse driepunter wanneer Sparta op bezoek komt. De tegenstander bezet de achtste plaats in de hoofdklasse B, Eemdijk staat tiende. Het verschil tussen beide clubs is twee punten.



De aftrap op sportpark De Vinken is om 14.30 uur.