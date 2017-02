IJsselmeervogels heeft wat recht te zetten

1



4 februari 2017 10:33



IJsselmeervogels verzuimde vorige week de koppositie te pakken. De rooien speelden met 1-1 gelijk tegen Capelle. De achterstand op Lisse bedraagt één punt.



Met drie tussentijdse versterkingen is IJsselmeervogels er alles aan gelegen de macht te grijpen in de Derde Divisie. De transfer van Berry Powel was de meest opmerkelijke. De topscorer van de Tweede Divisie (tien goals) moet voor goals zorgen bij de moeilijk scorende formatie van Sandor van der Heide.



De rooien gaan vanmiddag op bezoek bij FC Rijnvogels, waarvan thuis met 3-2 werd gewonnen. De Katwijkers bezetten de veertiende plaats en begonnen 2017 met twee belangrijke overwinningen (tegen Odin ‘59 en Huizen).



De aftrap op sportpark De Kooltuin is om 14.30 uur.