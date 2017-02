Zespuntenduel op de Westmaat

1



4 februari 2017 10:12



Spakenburg startte 2017 met twee nederlagen. Het ontslag van trainer Hans van de Haar in de winterstop sorteerde nog weinig effect.



De blauwen zijn ondertussen afgezakt naar de veertiende plaats in de Tweede Divisie. Wanneer er niets verandert, komt degradatie in zicht. Om dit te voorkomen heeft Melrik Beukers vier spelers tussentijds aangetrokken. Doelman André Krul, één van de zes (!) keepers in de selectie, start vanmiddag onder de lat.



De formatie van Arnold Klein en Thijs Schipper neemt het vanmiddag op tegen nummer 15 Jong Vitesse. Bij verlies komt Spakenburg op de degradatieplaatsen, bij winst is plotseling de middenmoot weer in zicht. Een echt zespuntenduel derhalve op de Westmaat. De aftrap is om 15.00 uur.