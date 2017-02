Ex-pornoverslaafde bij Happy Hour

1



6 februari 2017 16:40



Pittig onderwerp om het vijfjarig bestaan van Happy Hour te vieren. Op maandag 6 februari bestaat Happy Hour op de dag af vijf jaar.



,,Porno, iets waar we bijna allemaal wel een keer mee in aanraking komen in ons leven. Gewild of ongewild’’, zegt de organisatie van Happy Hour. Bij mij was het ongewild, zegt de gast die haar verhaal zal komen vertellen in de Kraplap. ,,Als kind op de basisschool werd mij porno getoond door een vriendinnetje. En dat is meteen één van de gevaarlijke dingen van porno; je wordt erin meegezogen en voor je het weet zit je erin vast. Beelden die op mijn netvlies binnenkwamen en die ik er niet zomaar vanaf kreeg. De filmpjes die steeds extremer werden omdat ik er immers aan gewend raakte. Het beeld van seksualiteit raakte steeds meer verdraaid en mede daardoor raakte mijn brein vertroebeld. Ik kon niet meer normaal naar mannen en vrouwen kijken zonder daar associaties bij te hebben. En daarnaast de schuld en schaamte die ik ervoer omdat ik stiekem elke dag keek zonder dat iemand er iets vanaf wist. Maar gelukkig is er een weg uit de porno, en is er herstel van gezonde seksualiteit mogelijk.’’



Het taboeonderwerp porno zal door Frits Rouvoet en de ex-pornoverslaafde worden besproken in de Kraplap. Frits werkt als evangelist en hulpverlener op de Wallen. Op dit moment wordt er contact onderhouden met ongeveer 125 vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. Inmiddels zijn meer dan 45 vrouwen uit de prostitutie gestapt met hulp van Blood-n-fire; de organisatie die door Rouvoet is opgericht.



De avond heeft een laagdrempelig karakter en is daarom interessant voor iedereen die meer wil weten van het christelijk geloof. Misschien ken je iemand die je mee zou willen nemen. De avond is daar heel geschikt voor. Iedereen is van harte welkom. Daarbij maakt het niet uit of je wel of niet gelovig bent of dat je zelfs heel kritisch bent naar het geloof toe. Happy Hour-avonden zijn geheel vrijblijvend. Je kunt gewoon gezellig naar binnenlopen.

Aanvang maandagavond 6 februari om 20.00 uur. Inloop met een heerlijke cappuccino vanaf 19.30 uur in café de Kraplap, Kerkstraat 81.