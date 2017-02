28 partijen doen mee aan verkiezingen

1



3 februari 2017 20:29



Tijdens een openbare zitting in het Tweede Kamergebouw heeft de Kiesraad bekendgemaakt welke partijen deelnemen aan de verkiezingen op 15 maart. In totaal zijn 28 kandidatenlijsten geldig verklaard. Daarvan doen 16 partijen mee in alle kieskringen. Bij de Kiesraad hadden zich 31 partijen aangemeld.





De geldige kandidatenlijsten zijn als volgt genummerd:

1. VVD

2. PvdA

3. PVV

4. SP

5. CDA

6. D66

7. ChristenUnie

8. GroenLinks

9. SGP

10. Partij voor de Dieren

11. 50PLUS

12. Ondernemerspartij

13. VNL Voor Nederland

14. DENK

15. Nieuwe Wegen

16. Forum voor Democratie

17. De BurgerBeweging (19 kieskringen)

18. Vrijzinnige Partij (19 kieskringen)

19. GeenPeil (19 kieskringen)

20. Piratenpartij (19 kieskringen)

21. Artikel 1 (18 kieskringen)

22. Niet Stemmers (16 kieskringen)

23. Libertarische Partij (16 kieskringen)

24. Lokaal in de Kamer (15 kieskringen)

25. JEZUS LEEFT (7 kieskringen)

26. StemNL (6 kieskringen)

27. Mens en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R (Vrede & Recht) (2 kieskringen)

28. Vrije Democratische Partij (2 kieskringen)