Koninklijke Onderscheiding voor Jan Schuurman

Jan Schuurman met KO, geflankeerd door zijn vrouw Carla en burgemeester Melis van de Groep. (foto: Mark van Hardeveld)



3 februari 2017 18:43



Burgemeester Melis van de Groep reikte vrijdagmiddag een Koninklijke Onderscheiding uit aan Jan Schuurman.



In verband met de ernstige ziekte van Schuurman vond de uitreiking plaats tijdens een bijzondere gelegenheid in The Van Studio aan de Garnalenweg.

De 69-jarige Jan Hendrik Frederik Schuurman heeft zich lange tijd vrijwillig ingezet voor de Bunschoter gemeenschap.



Jan was medeoprichter en lid van de Vereniging Bruine Vloot. Daarnaast was hij medeoprichter en drijvende kracht achter de Stichting Cultureel Platform Gemeente Bunschoten.



Verder organiseerde hij van 2014 tot 2017 de jaarlijkse Fiat 500-toertocht.