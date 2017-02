Nieuwe goalie Spakenburg morgen onder de lat

27-02-2012: Voetbal: Telstar - AGOVV: Velsen Zuid Goalkeeper Andre Krul of AGOVV Jupiler League 2011 / 2012



3 februari 2017 17:21



André Krul is na omzwervingen over de hele wereld vorige week neergestreken bij Spakenburg.



De doelman - overigens geen familie van de nieuwe AZ-goalie Tim Krul - trainde inmiddels drie keer mee en staat morgen tegen Jong Vitesse al direct onder de lat.



In de Bunschoter van vrijdag 3 februari staat een interview met Krul. Nog geen abonnee, ga naar www.debunschoter.nl/abonneren of bel tijdens kantooruren 299 79 99.