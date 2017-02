Politica bezoekt Eemdijk en de markt

1



3 februari 2017 16:4



Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slots brengt op zaterdag 4 februari tussen 13.30 en 16.00 uur een bezoek aan ons dorp.



De CDA-politica bezoekt ’s middags eerst voetbalclub Eemdijk en gaat na een uurtje een rondje over de markt lopen.



Hanke Bruins Slot (1977) is woordvoerder voor de zorg, over de onderwerpen huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg, leefstijl (drank, tabak en drugs), preventie, geestelijke gezondheidszorg en sport. Ook voert zij het woord op veteranenbeleid, dat haar na aan het hart ligt als oud-militair en veteraan.