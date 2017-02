Spakenburgs Visserskoor zingt voor lucht

1



3 februari 2017 14:24



De Orangerie bij Twizst staat zaterdag 4 februari in het teken van zeerovers.



Het Spakenburgs Visserskoor geeft een benefietconcert ten bate van het onderzoek naar taaislijmziekte. Eerder werd er voor de stichting Skate4Air al een spinningmarathon gehouden, die ruim € 2.000,- opbracht. Cystic Fribosis (oftewel taaislijmziekte) is een ingrijpende ziekte en zit nog steeds in een ongeneeslijk stadium. Alleen door veel onderzoek kan men hopen ooit een remedie tegen deze ziekte te vinden.



Het Visserskoor maakt er een gezellige avond van met bekende liederen uit zijn repertoire. De toegang bedraagt € 10,- per persoon en komt volledig ten goede aan het onderzoek naar Cystic Fibrosis. De zaal gaat open om 19.00 uur. Het concert begint om 19.30 uur.



Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie bij Twizst.