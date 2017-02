Niels Buijtenhuis vertrekt bij Spakenburg

1



3 februari 2017 11:31



Niels Buijtenhuis (30) vertrekt na dit seizoen bij Spakenburg. De middenvelder heeft voor één seizoen getekend bij DVS ’33.



Na vier seizoenen Spakenburg werd het tijd voor een andere omgeving, klaat hij weten op de website van DVS ‘33. “Ik heb vier jaar bij één van de grootste amateurclubs van Nederland gevoetbald. Nu werd het tijd voor wat anders. Ik wilde in de buurt, maar wel op een goed niveau blijven spelen. DVS toonde vroegtijdig interesse en had een goed verhaal.”



Buijtenhuis is goed bekend met zijn nieuwe ploeg. ,,Voor wat betreft het voetballende gedeelte vind ik DVS één van de betere ploegen waar ik de laatste jaren tegen heb gespeeld. Veel van de spelers ken ik. Ik heb veel zin in de nieuwe uitdaging. Maar wat voor DVS geldt, geldt ook voor Spakenburg: eerst het lopende seizoen goed afsluiten.”